Ogni anno il GF Vip, l’amato reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci offre litigi, scontri e polemiche. In questa edizione ce ne sono stati già molti, Aldo Montano e Alex Belli, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, e anche Miriana Trevisan e Nicola Pisù.

Fonte Studio GF Vip

Tutte queste sono avvenute a seguito di una festa tenuta nella casa del GF Vip la notte di Halloween. Durante quella nottata ci sono stati dei baci molto appassionati tra Alex Belli e Sophie e poi quest’ultima ha baciato anche Soleil Sorge. Da questo è nato un confronto molto acceso è avvenuto dopo l’ultima puntata. Protagoniste sono state due donne. Manila Nazzaro e Sophie Codegoni.

L’ex Miss Italia durante la clip trasmessa in puntata è rimasta piuttosto scioccata. Finita la trasmissione è subito corsa da Sophie per parlargli. Con il suo fare calmo ha detto la sua alla giovane “gieffina”. “Ogni tanto bisogna anche sapersi fermare, era tutto eccessivo” ha affermato riferendosi al bacio con Soleil. La Codegoni si è difesa dicendo che si è trattato di una scena divertente e tutt’altro che volgare, almeno nelle intenzioni.

Poi ha continuato dicendo che non era affatto un messaggio negativo anche se durante la puntata si è sentita in imbarazzo. Manila ha invece insistito dicendo che il tutto è stato eccessivo, in quanto il bacio tra donne è spesso visto come un tabù. Infine Sophie ha affermato che lei ama abbattere i tabù e che quel bacio ci sarebbe stato anche senza il vino di mezzo.

L’ex Miss Italia ha affermato di essere preoccupata per l’ex tronista di “Uomini e Donne”. Secondo lei la ragazza potrebbe essere portata a fare cose che in realtà non vorrebbe fare. Inoltre non gradisce le amicizie che sta stringendo con Soleil e Alex Belli. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi per vedere se le preoccupazioni di Manila sono fondate