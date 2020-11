Qualche giorno fa i coinquilini di casa GF Vip sono stati invitati dalla redazione a fare un gioco divertentissimo. In sostanza, ognuno degli inquilini ha dovuto imitare uno dei suoi compagni di avventura, e il risultato è stato da sbellicarsi dal ridere.

Tra tutte le simpaticissime imitazioni del GF Vip, quella che ha spiccato quanto a divertimento è stata quella di Tommaso Zorzi. All’influencer è stato chiesto di imitare Selvaggia Roma, con risultati esilaranti. Zorzi era già stato scelto come commentatore delle sfilate delle gieffine, facendo sorridere il pubblico a casa.

Ma questa esibizione è stata l’apice. Quello delle imitazioni è un gioco classico, proposto dalla redazione, basti pensare a quella di Raffaello Tonon fatta da Giulia De Lellis. Tommaso Zorzi è stato il primo ad esibirsi, stracciando in partenza tutti gli altri giocatori. La sua amatissima versione Selvaggia Roma è stata spettacolare. Un tacco vertiginoso, minigonna e trucco, con un lipgloss sempre tra le dita, così si presenta la Selvaggia Zorzi.

Ma la cosa migliore sono le movenze e le parole che Tommaso Zorzi affibbia alla Roma, facendo ridere anche la stessa imitata. Tantissime le invettive contro Pierpaolo il “falso” e la “str*a” di Elisabetta che “farà piangere”. Ma non solo, le battute piene di volgarità e gli intercalari coloriti piovono a catinelle. La stessa Roma si contorce dalle risate.

GF Vip: Tommaso: “Che schifooo! Che falsi!!”

Ecco riportato qualche spezzone: “rutta* scusate, ve lo giuro, a Pomezia vuol dire grazie”; “Ragazzi io posso prendere 2 wurstel così uno lo mangio?”; “Ho azzeccato un congiuntivo e hanno sparato i fuori d’artificio, Alfy sono per me? No volo, urlo”; “Che schifooo! Che falsi!! Ho i testimoni del supermercato, la cassiera del sa tutto”; “Adoro potente!”; “Ma chi sono in foto? Non mi riconosco sono così cambiata..”. L’esibizione di Tommaso ha mandato in tilt i social, gli utenti si sono scatenati. Pioggia di commenti per l’influencer.