GF Vip, l’inaspettato gesto di un tg romeno per salvare George Ciupilan ha lasciato tutti senza parole: ecco perché

Il gieffino si ritrova in nomination ed un noto tg romeno ha fatto un annuncio per salvarlo

Nel corso delle ultime ore il nome di George Ciupilan sta occupando le pagine dei principali giornali di gossip. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che un noto tg romeno abbia fatto un annuncio per salvare il concorrente del Grande Fratello Vip dall’eliminazione di questa sera. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Questa sera Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e George Ciupilan rischiano di abbandonare la casa più spiata d’Italia dal momento che sono finiti in nomination. Stando ai sondaggi fatti sul web pare che sia proprio Ciupilan ad avere la peggio.

Nonostante sia un ragazzo molto educato, molti sostengono che la vera personalità del gieffino non sia uscita fuori. George, infatti, è molto silenzioso e spesso si ritrova a rimanere in silenzio e a non esprimersi in merito alle dinamiche che si creano all’interno della casa più spiata d’Italia.

GF Vip, tg romeno fa un annuncio per salvare George Ciupilan dal televoto

Nel corso delle ultime ore sta facendo molto scalpore la notizia di un gesto di cui si è reso protagonista un noto tg romeno. Stando a quanto emerso, pare che il noto giornale abbia deciso di fare un annuncio per salvare il giovane George dal televoto.

Oltre al tg, sono stati molti coloro che sui social hanno scritto parole a favore del concorrente del Grande Fratello Vip. Tra i tanti commenti scritti, non è passato inosservato il messaggio di Er Gennaro, un amico molto stretto del Vippone.

Il noto personaggio ha fatto sulla sua pagina social un annuncio per salvare George Ciupilan dal televoto di questa sera e per difenderlo da tutte le cattive voci che circolano sul suo conto. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire se George abbandonerà o meno la casa del Grande Fratello Vip.