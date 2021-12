GF Vip, l’infiltrato speciale fa una soffiata: “Alex ha mandato tutti i piani degli autori in fumo”

Nell’ultima puntata è calato il sipario sul triangolo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. L’attore di Centovetrine è squalificato dopo l’ingresso della moglie nella casa, venuta per porre fine al loro matrimonio. Un abbraccio con Delia è bastato a scrivere la parola fine su un capitolo che ormai da settimane animava il GF Vip.

Tanti i telespettatori convinti che sia tutto un copione. Oggi a parlare dell’argomento arriva Agent Beast, ‘infiltrato speciale’ molto noto su Twitter. L’infiltrato è sempre pronto a rivelare retroscena e segreti direttamente da dietro le quinte del reality di Mediaset. Agent ha scritto ieri sera su Twitter: “Per correttezza verso chi mi segue e si fida di me, vi racconto tutto il copione dall’inizio alla fine”.

Ma non finisce qui: Agent Beast racconta cosa sarebbe dovuto accadere nella Casa nelle prossime puntate tra Alex e Soleil. “Gli autori volevano portare Soleil ad esprimere i suoi ‘sentimenti’ per Alex, lei avrebbe dovuto esporsi maggiormente per poter avviare definitivamente la love story. L’obiettivo era quello di arrivare a definirli come una coppia a tutti gli effetti. Anche se la relazione avrebbe dovuto essere molto travagliata con scontri e litigi frequenti. Avrebbero dovuto tirare avanti fino a dopo Capodanno”.

In verità, l’attore chiedeva da ormai diverse sere di poter lasciare la casa. È accontentato solo nel corso della diretta, dove viene squalificato per non aver rispettato le distanze di sicurezza, abbracciando la moglie per la quale non è stata prevista nessuna quarantena preventiva.

L’infiltrato social conclude dicendo: “Nell’atto finale Alex avrebbe interrotto bruscamente la storia con Soleil, in modo da far passare lei come sedotta e abbandonata e poco dopo sarebbe stato eliminato definitivamente dal gioco. Gli autori sono disperati perché Alex ha mandato in pezzi un mese e passa di dinamiche con questo gesto imprevisto. Ora dovranno ricostruirne altre da zero. Vi aggiornerò”.