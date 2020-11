All’interno della casa del GF VIP c’è un rapporto tra due coinquiline, che sembra non trovare un punto d’incontro. Come al solito Patrizia De Blanck non si lascia scappare l’occasione di attaccare Stefania Orlando. La Contessa fa l’ennesima sfuriata alla showgirl.

Unica colpa dell’Orlando è stata quella di aver gridato un : “Grazie” ad alcuni suoi fan che si erano recati fuori dalle mura della casa per lei. Ovviamente questo scatena l’ira di Patrizia che inveisce con parolacce e insulti. La De Blanck non tollera gli atteggiamenti sguaiati e non perdona.

Mentre Enock è in crisi per la mancanza dei suoi cari e si lamenta con la Contessa per non riuscire ad integrarsi completamente nel gruppo, qualcosa interrompe la conversazione.

Alcuni fan del GF VIP sono fuori dalle mura della casa e urlano ripetutamente il nome di Stefania. La showgirl decide di ignorare per un po’ le grida, ma infine da importanza a quel calore che il pubblico le sta dimostrando, e lo fa ad alta voce per farsi sentire.

Ma la Contessa va su tutte le furie e inveisce con parolacce e grida nei confronti dell’Orlando. La showgirl cerca immediatamente di fare pace e con dolcezza si avvicina alla donna infuriata. Stefania spiega con calma di essersi sentita in obbligo di ringraziare i suoi fan. Questo atteggiamento ha immediatamente placato l’animo irrequieto della De Blanck, riportando subito la quiete tra le due.

Forse Stefania ha capito come sedare le rabbia della nobildonna? Beh a quanto pare, sembrerebbe proprio di sì. Il tutto avviene in concomitanza di un un altro malumore, quello di Tommaso Zorzi, che non riesce a tollerare il comportamento di Francesco Oppini. Infatti quest’ultimo, dopo una lunga discussione e l’arrivo di una lettera da Dayane Mello, prende la decisione di perdonarla per tornare amici come prima. Scelta ampiamente criticata da Zorzi, che si sente tradito da questo atteggiamento.