GF Vip, lite furiosa dietro le quinte tra due ex concorrenti: vola una scarpa!

Durante l’ultima puntata del Gf Vip è successo di tutto. Prima lo scherzo fatto dalla produzione ad Alfonso Signorini facendogli credere che un topo aveva invaso lo studio televisivo scatenando la fuga del conduttore. Poi lo scherzo fatto in casa a Tommaso Zorzi comunicandogli che il programma sarebbe stato prolungato di altre due settimane. Oggi arriva una nuova notizia di una lite avvenuta dietro le quinte tra due ex concorrenti del reality: Giacomo Urtis e Mario Ermito.

Fonte: Mediaset

A svelare la vicenda il giornalista di Chi Gabriele Parpiglia che ha raccontato di come i due abbiamo deciso di dare spettacolo dietro le quinte del programma.

Tra Giacomo Urtis e Mario Ermito non correva buon sangue sin da quando i due erano nella casa del Grande Fratello. Secondo il giornalista pare che a scatenare la lite sarebbe stato un orologio che Giacomo ha regalato a Mario per recuperare il loro rapporto già compromesso nella casa.

Fonte: Mediaset

Gf Vip, galeotto è stato un orologio regalato da Urtis a Ermito

Nella penultima puntata Ermito si sarebbe presentato in studio senza l’orologio al polso, scatenando l’ira di Giacomo Urtis il quale avrebbe chiesto al compagno dove fosse il suo regalo. Non avendo ricevuto alcuna risposta al riguardo, l’ex concorrente si sarebbe sfilato una scarpa ed avrebbe provato a lanciargliela contro. Ma a bloccare il colpo ci ha pensato Sonia Lorenzini.

Fonte: Mediaset

Purtroppo la questione è proseguita al termine della puntata quando Ermito si è fatto giustizia mettendo uno sgambetto a Giacomo che è caduto per terra. Ovviamente il tutto è avvenuto dietro le quinte e non ci sono immagini a documentarlo, ma soltanto la testimonianza dei presenti. Sembra che Mario Ermito abbia addirittura messo in vendita l’orologio regalatogli da Giacomo Urtis. Un gesto provocatorio o soltanto un tentativo di sbarazzarsi di quel regalo non gradito? Attendiamo il commento dei diretti interessati.