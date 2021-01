Giacomo Urtis vuota il sacco: ecco le donne che gli hanno chiesto ritocchini

Giacomo Urtis è stato l’ultimo concorrente eliminato dal Grande Fratello Vip 5, uscito sconfitto dal televoto contro Giulia Salemi, Andrea Zenga e Mario Ermito. L’ormai ex inquilino della Casa più spiata dagli italiani ha già riservato qualche commento sulle vicende occorse nel reality show. Ospite a Casa Chi, la trasmissione di Alfonso Signorini, ha toccato tematiche curiose.

Giacomo Urtis: falso il cambio di genere

Giacomo Urtis ha preso parola sui pettegolezzi che lo vedevano pronto a cambiare di genere ed ha rivelato che sono falsi. Nonostante lui abbia contribuito ad alimentarli, non ha mai seriamente pensato di diventare donna. Poi ha svelato i nomi delle vippone tentate dall’idea di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica.

Umorismo irrefrenabile

La voce di corridoio secondo cui Urtis si accingeva a diventare donna risale ad alcuni mesi fa ed è nata da una telefonata con un giornalista, il quale gli ha detto di commentare la decisione del suo ex Rodrigo Alves, ora Jessica.

Così ha scherzato, desiderava trasformarsi in uomo con le caratteristiche femminili. Per il chirurgo dei vip è stata una roba divertente e questo suo umorismo gli fa sganciare bombe.

Info sui ritocchini

Relativamente invece alle vicende nel programma di Canale 5, Giacomo Urtis ha ammesso che più di una delle inquiline lo ha approcciato per ottenere informazioni circa eventuali ritocchini, una volta abbandonato il gioco. Un boom. Stefania Orlando glielo ha domandato, pure Maria Teresa Ruta. Persino Dayane Mello intendeva sottoporsi alla liposuzione ma – ha commentato Urtis – lei è pazzesca, bellissima. E come dargli torto!

Giacomo Urtis: cosa gli chiedeva Stefania Orlando

La Orlando gli chiedeva cosa dovesse fare ma lui le diceva che stava benissimo. Evitava di parlare di chirurgia in quanto non aveva in mente di entrare in veste di medico ma semplicemente di Giacomo. Non ha varcato la soglia allo scopo di fare pubblicità al suo business, pertanto ha cercato di aggirare il più possibile l’argomento.