Gf Vip: lite furiosa tra due concorrenti, devono intervenire gli altri. Cosa è successo

Nervi tesi al Grande Fratello Vip. Dopo 87 giorni di permanenza nella casa la tenuta psicofisica dei concorrenti inizia a vacillare e così non è raro vedere liti per motivi spesso banali. Come quella avvenuta la scorsa notte tra Dayane Mello e Adua Del Vesco. Il motivo? La modella brasiliana non avrebbe gradito alcune frasi pronunciate dall’attrice. Ma andiamo con ordine.

Fonte: Mediaset

In molti nella casa pensano che Adua sia manipolata dall’amica Dayane per quanto riguarda le nomination. La siciliana avrebbe ammesso di essere stata influenzata dall’amica, per poi rimangiarselo davanti alla modella brasiliana. “Non ho detto che mi hai manipolato – ha spiegato Adua – ho detto che ho assorbito alcune tue parole”. Ma Dayane è andata su tutte le furie non gradendo simili insinuazioni: “Che cavolo dici? Io sono così, non mi importa se mi votano tutti” – ha detto.

Sono costrette ad intervenire anche Giulia Salemi e Selvaggia Roma che tentano di far ragionare la Mello: “Alcune volte sei troppo imperativa e rischi di essere fraintesa” – gli dicono. E sui social c’è già chi si schiera con l’una e chi con l’altra. Domani in puntata vedremo se Alfonso Signorini tornerà sull’argomento.

Dayane Mello non è nuova a scenate del genere

La brasiliana sta dimostrando di avere un bel caratterino e molto spesso si accende. Giusto qualche giorno fa si è scagliata contro le due amiche Selvaggia Roma e Giulia Salemi. Ha avuto da ridire su uno scherzo ai danni di Pierpaolo Pretelli che le due influencer hanno portato avanti verso le cinque del mattino con l’aiuto anche di Giacomo Urtis.

Fonte: Mediaset

La modella si è lamentata sottolineando la mancanza di rispetto che, a suo parere, le ragazze hanno avuto. Queste ultime sarebbero ree di aver disturbato i coinquilini nell’unico orario in cui i Vipponi possono godere del buio e riposare un po’. Allo stesso tempo Selvaggia ha urlato contro Dayane: “Non è stata una mancanza di rispetto. Qua dentro non si può fare nulla, ti commenti da sola, ti rode sempre”.