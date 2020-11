Stefania e Giacomo Urtis si scontrano per un gioco di carte un po' troppo azzardato

Giacomo Urtis, il chirurgo delle star, è da poco entrato nella casa del GF Vip e, teoricamente, sarebbe dovuto uscirne altrettanto presto. Ma a quanto pare il pubblico si è affezionato al personaggio, di conseguenza potrà rimanere ancora nella casa fino a data da destinarsi. Ovviamente, questo gli darà modo di integrarsi meglio tra gli inquilini e fare le sue amicizie.

Certo, dopo l’annuncio di Alfonso Signorini sul prolungamento del GF Vip, l’atmosfera nella casa è decisamente tesa. Sono diversi i concorrenti che non hanno preso questa notizia di buon grado. Alcuni, invece, hanno accettato la novità, ma non senza qualche malcontento. Quello che sono stati più rabbuiati dalla notizia sono Elisabetta Gregoraci che vuole a tutti i costi passare il Natale con suo figlio Nathan, e Tommaso Zorzi.

Il chirurgo sardo, per rallegrare la giornata dell’influencer, ha rivelato di saper fare, tra le altre cose, anche la lettura delle carte. Urtis si fa profeta dell’arte divinatoria e si offre di leggere il futuro di Zorzi e degli altri inquilini. Per primo è stato letto il futuro dell’influencer, appunto, e pare che le carte abbiamo rivelato ottime notizie. Urtis e Maria Teresa Ruta hanno entrambi parlato con stupore della lettura: “Urca, la regina d’oro e il fante d’oro, hai fatto primiera!”.

E Giacomo, poi, spiega: “Futuro, lavoro benissimo, soldi a palate, visibilità, amore che te devo di’, praticamente c’hai tutto, successo, ce le hai tutte amo’, qua resisti che quando esci”. Subito dopo, Stefania Orlando chiede: “Ah le carte gli hai fatto, me le fai pure a me?”. Purtroppo per Stefania, però, le carte non annunciano la stessa fortuna capitata a Zorzi.

Il discorso tra Giacomo e la showgirl e la lettura delle carte non sono state messe in onda, ma conosciamo la reazione di Stefania Orlando: “In questa situazione del genere pure ste carte di me..a mi tiri fuori?”. Urtis controbatte fermamente: “Ma son buone, ti ho detto solo che c’è un’amica gelosa e di stare attenta”. Tommaso, con una punta di malizia, semina zizzania dicendo: “Va beh, amore, sappiamo anche chi è. È la Brandi”. Ma Stefania non è d’accordo: “Ma figurati, che gliene frega alla Brandi!”.