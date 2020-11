Stefania Orlando è indubbiamente una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip. Fin dal primo momento la conduttrice è entrata nel cuore del grande pubblico e sono in molti a vederla già come una potenziale vincitrice del reality show. Anche in casa la Orlando è molto amata anche dagli altri coinquilini che vedono in lei una guida importante a cui potersi appoggiare per un suggerimento o un conforto.

In attesa di vedere l’evoluzione della sua avventura al Grande Fratello Vip, alcuni attenti utenti del web hanno indagato sulla pelliccia sintetica che la Orlando sta indossando nella casa. Il soprabito ha interessato gran parte del pubblico, e per questo i fan di Stefania si sono messi alla ricerca dell’indumento, e naturalmente ben presto sono arrivate tutte le informazioni a riguardo. Si tratta di una pelliccia sintetica firmata Guess dal costo di 299,90€. Una cifra considerevole ma certamente alla portata a differenza dell’abito indossato da Elisabetta Gregoraci che ha fatto molto discutere nelle scorse settimane.

A molti quel capo poteva sembrare un semplice cardigan di lana dai colori accesi e i decori vistosi ma in realtà è un capo di superlusso creato dal brand Alanui, specializzato in maglioni, cardigan e capi in maglia realizzati con filati pregiati. Il costo? 2300 euro.

Stefania Orlando ricorda l’amica scomparsa

Non sono mancati per Stefania Orlando momenti di commozione qualche giorno fa quando ha ricordato l’amica scomparsa prematuramente per un cancro.