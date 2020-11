Dentro la casa del GF Vip, ormai si sono formati i primi gruppi e si sono consolidate anche varie amicizie, nonché inimicizie. Tra queste ultime, è ormai sotto gli occhi di tutti l’evidente antipatia di Patrizia De Blanck nei confronti di alcuni suoi coinquilini. Oggi interviene il marito di Stefania Orlando in difesa della moglie.

La nobildonna, nel corso dei giorni trascorsi all’interno della casa, si è trovata più volte a battibeccare e ad attaccare, spesso anche immotivatamente, Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. La due donne sembrano essere entrate inesorabilmente nel mirino della De Blanck. In effetti, la contessa sembra essere abbastanza insofferente nei confronti di quasi tutte le concorrenti del gentil sesso, mentre pare trovarsi in ottimi rapporti con i ragazzi.

In particolare, Enock e Andrea Zelletta sembrano avere un ottimo rapporto con la donna. L’ottantenne era entrata in particolare confidenza anche con Fulvio Abbate, che purtroppo ha dovuto lasciare la Casa del GF Vip, prima del previsto, appena alla quarta puntata del reality. Ieri, alcuni fan hanno deciso di sorprendere gli inquilini, urlando loro frasi motivazionali dall’esterno della casa. Stefania, rallegrata e contenta dell’accaduto, ha deciso di ringraziarli, scatenando l’ira della Contessa.

GF Vip: l’ira di Patrizia De Blanck

La De Blanck ha pregato i suoi coinquilini di non rispondere, per evitare che la redazione attivasse la musica all’interno della casa. Ma dopo varie frasi dei fan, rivolte a Stefania Orlando, questa non ce l’ha fatta e non è riuscita a trattenersi dal ringraziare. A quel punto è scattata l’ira della De Blanck, che ha preso ad insultare l’incredula Stefania, arrivando anche a chiamarla: “stron**!”.

Questa non è di certo la prima volta che la contessa riserva tali parole alla showgirl, però stavolta pare che il vaso sia traboccato. Infatti il marito della Orlandi, stanco di vedere sua moglie continuamente vittima di tali aggressioni, ha deciso di dire la sua.

Ecco cosa ha scritto, rivolgendosi alla De Blanck, Simone Gianlorenzi: “Contessa Lei sta mettendo a dura prova la mia educazione e pazienza”. Cosa farà la redazione? Renderà note alla contessa le affermazioni del musicista? Non ci resta che attendere la prossima diretta del GF Vip.