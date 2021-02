GF Vip: lo strano appello di Dayane Mello per Stefania Orlando

All’interno della casa del GF Vip, è noto che tra Dayane Mello e Stefania Orlando non corra buon sangue. Le due donne sono tra le più amate dal pubblico, eppure non riescono proprio ad andare d’accordo. Dayane e Stefania si sono ritrovate spesso a discutere in maniera spesso anche aggressiva finendo successivamente per nominarsi. L’ultima puntata non ha fatto altro che aumentare la tensione già a livelli alti.

Eppure qualcosa è cambiato. Nelle ultime ore nella casa del GF Vip, le due hanno cercato un punto di incontro, arrivando a quella che sembrerebbe essere una tregua in vista della finalissima. Entrambe si sono impegnate in un’analisi del loro turbolento rapporto. Alla fine la Mello è arrivata addirittura a rivolgersi al pubblico, facendo quello che sembrava un vero e proprio appello ai telespettatori a salvare Stefania contro e Samantha De Grenet. Tutto ciò è avvenuto prima che Dayane, lunedì, nominasse nuovamente la Orlando, andando contro anche a Rosalinda Cannavò.

Insomma, questa ha tutta l’aria di essere una pace fittizia, stipolata con bellissime parole ma destinate a lasciare la situazione immutata. La Mello ha esordito dicendo: “Mettiamo da parte la falsità e parliamo di affetti veri. Quelle sono le camere. Allora Stefania Orlando parliamo del nostro rapporto complicato per via del nostro carattere e della nostra personalità”.

Stefania non si è fatta problemi a dire schiettamente cosa pensa di Dayane: “Per me sei una concorrente numero 1. Io te lo dissi già in tempi non sospetti. In una famosa clip. Io ho sempre detto che, nonostante i nostri dissapori, meriti la finale”.

Dayane, infine, fa dei complimenti a Stefania Orlando, dicendo che per lei merita la finale : “Io penso che anche tu te lo meriti. Perché sei peperina, però ci piaci. A prescindere dai nostri alti e bassi, sei comunque una donna intelligente e con tanto carattere”. Sappiamo bene come le cose sono andate a finire da lì a pochi giorni.. questa tregua non s’ha da fare.