GF Vip: lo strano sogno di Tommaso Zorzi su Oppini turba i coinquilini

Un nuovo giorno sorge anche per i concorrenti del GF VIP. Come di consueto, tutti i vip rimasti si riuniscono in cucina per il pasto più importante della giornata: la colazione. Di sottofondo una melodia soft adatta ad iniziare la giornata con relax. Anche questa notte, però, qualcuno dei gieffini sembra non aver riposato nel migliore dei modi.

Tommaso Zorzi, con fare assonnato e trascinato, prepara il caffè per e con Maria Teresa Ruta. D’un tratto, l’influencer milanese decide di confidarsi con l’amica. Zorzi ha fatto uno strano sogno e sente il bisogno di raccontarlo. I protagonisti delle visioni oniriche di Tommy? Francesco Oppini e Dolly Parton.

Anche lui incredulo per le bizzarrie partorite dal suo inconscio, inizia il suo racconto: “Ho sognato di incontrare Dolly Parton” esordisce. A quanto racconta, l’influencer (nel sogno, sia chiaro) avrebbe invitato la cantante per una cena: “Lei mi diceva di conoscermi perchè era di Porta Venezia e siamo andati a mangiare”. Ma il racconto non finisce qui, e Maria Teresa è sempre più sbigottita man mano che Zorzi aggiunge nuovi dettagli.

“Questo sogno è difficile da interpretare anche per me” dice Mary T, mentre Tommy continua il suo racconto ridendo sotto i baffi: “Poi raccontavo della cena a mia sorella a casa con mia cugina e dall’altra camera chi vedo. Oppini che salta sul letto”.

Il resto degli inquilini del GF Vip, incuriositi dai racconti dell’influencer, iniziano ad accalcarsi in cucina, nel frattempo Stefania Orlando è scoppiata a ridere, esclamando: “E io che pensavo di fare sogni strani, tu sogni Francesco che salta e Dolly Parton a Porta Venezia!”. Insomma, il gieffino ha una vivida immaginazione e i racconti dei sogni diventano sempre più strambi nella casa del GF VIP… è proprio il caso di dirlo: Freud avrebbe avuto molto materiale da studiare.