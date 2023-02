GF Vip, Luca Onestini fa una scenata di gelosia ad Ivana: il motivo

In questi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stata organizzata una serata dedicata a San Valentino. In uno dei giochi previsti Luca Onestini si è lasciato andare ad una vera e propria scenata di gelosia nei confronti della sua ex Ivana Mrazova. Il motivo? C’entra Andrea Maestrelli: ecco cosa è successo nel dettaglio.

Luca Onestini è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. In queste ore l’ex tronista di Uomini e Donne sta facendo molto parlare di sé per aver fatto una scenata di gelosia alla sua ex fidanzata Ivana Mrazova.

GF Vip, Luca Onestini e la scenata di gelosia ad Ivana: cosa è successo

Durante una serata organizzata per San Valentino, i Vipponi hanno organizzato un gioco che ha previsto dei baci. Nel dettaglio, Luca Onestini doveva baciare Nicole Murgia mentre Ivana Mrazova Andrea Maestrelli.

Nonostante Luca si sia rifiutato di baciare l’attrice, la sua ex Ivana ha comunque baciato Andrea, suscitando nell’ex tronista una gelosia talmente grande tanto da fare una vera e propria scenata. In seguito alle parole del gieffino non è tardata ad arrivare la risposta di Ivana la quale ha rivolto al suo ex queste parole:

Tu hai scelto di non baciare Murgia e io scelto di baciare Andrea. E quindi? Non ci sono problemi. Luca non è che mi sono messa a limonare con un’altra persona, a provocarti. Era un gioco, si sono baciati anche fra le coppie. Sarà stato il fatto che era la prima volta che mi hai visto che mi sono baciata con un’altra persona e ti ha dato fastidio. Può essere? Non devi avere aspettative. Allora? Non è che mi sono messa davanti a te a baciare un altro uomo. Era un gioco. Ero anche contenta che ho preso Andrea che era uno dei pochi che non sta qui in coppia così non facevo casini…Quando abbiamo fatto il primo GF io avevo una frequentazione, se ora avessi una frequentazione fuori non bacerei nessuno, ma visto che sono single e non ce l’ho non mi sembra un problema un bacio a stampo. Posso capire che ti abbia dato fastidio. Ti dà fastidio che tu mi abbia visto baciare, punto. Non puoi dire che Ivana è cambiata. Non fare così per favore.

A questo punto Luca Onestini ha risposto così alla sua ex fidanzata, conosciuta proprio dentro la casa del Grande Fratello Vip: