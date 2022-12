GF Vip, Luca Salatino abbandona la casa: le sue prime parole

Dopo una breve pausa per via del Natale, ieri sera Alfonso Signorini è tornato a far compagnia agli italiani con una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Sono stati molti i colpi di scena che non sono passati inosservati. Tra i tanti, impossibile non parlare della decisione di Luca Salatino di abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia.

Sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, Luca Salatino è stato senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più amati e apprezzati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ieri sera, però, il padrone di casa ha messo l’ex tronista di Uomini e Donne di fronte ad una dura scelta: rimanere o resistere fino alla fine? Alla domanda del conduttore, Luca ha confessato di aver maturato la decisione di abbandonare il gioco.

Queste le parole che il padrone di casa ha rivolto all’ex tronista di Uomini e Donne ieri sera:

Ti sei sempre speso per la casa, ci hai sempre trasmesso i valori sani di un’Italia che ci piace. Hai però le tue debolezze e cioè Soraia. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di farti cambiare idea, ti ho fatto parlare anche con Maria, adesso è arrivato il momento di prendere la tua decisione definitiva. Vuoi lasciare la casa del GF?

Alla domanda di Alfonso Signorini, Luca Salatino non ha potuto fare a meno di confermare la sua scelta di abbandonare per sempre il reality. Queste sono state le sue parole:

Sì, è giusto che questo percorso lo faccia chi sta col sorriso tutti i giorni e si diverte. Io ce l’ho messa tutta ma proprio non ce la faccio.

Da giorni ormai il gieffino stava pensando di lasciare per sempre la casa di Cinecittà. Da giorni, ormai, Luca si stava confidando con i suoi compagni di avventura confessando loro la decisione di abbandonare. Quest è quanto riferito dall’ex tronista: