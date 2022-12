GF Vip, Luca Salatino pronto ad abbandonare il reality: “Ho deciso di uscire”

Luca Salatino è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti preferito di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore il nome del gieffino è tornato ad occupare le pagine dei giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni pare che l’ex tronista sia pronto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui Luca Salatino sia pronto ad abbandonare definitivamente il reality. Durante una chiacchierata con altri inquilini, l’ex tronista ha confessato di non accettare la proposta di Alfonso Signorini riguardo il prolungamento del programma.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

E, continuando, il concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato:

Infine, Luca Salatino ha aggiunto:

Tu mi dici che devo cercare di resistere, ma no. Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male. Allungare senza volerlo non mi piace. Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Soria è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta […] Ho capito che sto facendo questo come lavoro per il nostro futuro, non sono scemo. Però sono 100 giorni che sono qui dentro. La fine è arrivata e la vita è fatta di scelte.