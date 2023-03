GF Vip, Luca Salatino pronto a lavorare con Maria De Filippi: ecco dove potremmo vederlo

L'ex gieffino ha rivelato che si è candidato per lavorare in uno dei programmi della conduttrice

Luca Salatino si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo prima per la sua esperienza a Uomini e Donne e poi per essere entrato nella casa del Grande Fratello Vip dove la sua avventura è stata influenzata dalla mancanza per la famiglia e per la sua Soraia. In un’intervista rilasciata a ‘Nuovo Tv’, l’ex gieffino si è candidato per lavorare in uno dei programmi di Maria De Filippi: scopriamo insieme in quale.

In questi ultimi giorni Luca Salatino ha rilasciato un’intervista a ‘Nuovo Tv’. Qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è raccontato ed ha rivelato anche alcuni retroscena in merito al suo futuro lavorativo. Nel dettaglio, Luca Salatino si è candidato per lavorare in uno dei programmi di colei che lo ha reso pubblico, Maria De Filippi.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato che non parteciperebbe mai a Temptation Island ma che lavorerebbe volentieri al fianco della conduttrice in C’è Posta per te. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Questo sarebbe l’unico “no” che le direi. E vero che io e la mia fidanzata ci siamo conosciuti grazie alla Tv, ma oggi preferiamo vivere il nostro amore a telecamere spente. Tornare a lavorare insieme a Maria sarebbe un sogno. Mi piacerebbe vestire la divisa di postino a C’è posta per te, perché avrei la possibilità di tornare a parlare di sentimenti sul piccolo schermo.

E, continuando, l’ex tronista di Uomini e Donne ha poi aggiunto:

In che rapporti sono con Maria De Filippi? In ottimi rapporti. Maria è una donna spettacolare che porterò sempre nel cuore e a lei devo tanto. Mi ha dato la possibilità di vivere due esperienze uniche a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, ma soprattutto è grazie a lei se ho incontrato la mia Soraia, la donna della mia vita.

Infine, Luca Salatino ha concluso con queste parole: