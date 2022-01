GF Vip: l’ultimo post pubblicato da Alex Belli solleva le polemiche

Alex Belli è stato eliminato dalla casa del GF Vip da quasi un mese. Ma in qualche modo, trova sempre la maniere di far parlare di lui. L’attore è sempre presente in prima linea sui social e non si lascia mai sfuggire l’occasione per mettersi in mostra. Ma non solo: Alex non manca mai di commentare gli avvenimenti più salienti, che accadono tra i suoi ex compagni.

Fonte studio GF Vip

In particolar modo Belli presta attenzione a ogni singolo passo di Soleil Sorge, la sua amica speciale. Un particolare che non è di certo sfuggito al presentatore Alfonso Signorini (che spesso e volentieri mette al corrente la diretta interessata) sui messaggi in codice che invia. Ma non solo, tale atteggiamento ha scatenato una relazione inevitabile anche di sua moglie, Delia Duran.

La scorsa settimana la modella aveva risposto per le rime ad un post di suo marito, sempre dedicato a Soleil. La moglie aveva pubblicato poche e semplici parole, ma estremamente chiare: “Quando è troppo è troppo”. Ma Belli, nonostante le bacchettate di Delia, ha preferito proseguire per la sua strada e continuare ciò che aveva iniziato. La voglia di essere presente, in qualche modo, lo ha spinto sempre più in la.

Fonte studio GF Vip

Arriva un ultimo post che solleva nuovamente le polemiche. Nel corso dell’ultima puntata, proprio questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, mandando fuori di testa Delia. Ma non finisce qui, infatti pare che molti utenti non siano a favore di Belli. Sotto gli ultimi post affiorano dei commenti abbastanza negativi.

Utenti che senza mezzi termini si schierano dalla parte della Duran. Un esempio: “Povera Delia, meno male che se n’è liberata”. Il commento appare sotto una foto dell’attore che si fa la doccia, accompagnata dalla didascalia: “L’acqua mi bagna e il vento mi asciuga”, citazione ad una frase di Giucas Casella. Qualche fan ha trovato l’affermazione un chiaro riferimento a sua moglie e tutta la situazione venutasi a creare.