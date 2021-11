GF Vip: Lulù è visibilmente scossa dopo la puntata. Momenti di sconforto

Nel corso della puntata di ieri, Lulu è stata bacchettata dal conduttore Alfonso Signorini del GF Vip, per il suo atteggiamento insistente nei confronti di Mauel Bortuzzo. Terminata la diretta, la principessa è raggiunta da Clarissa, Francesca, Carmen e Manila. Una puntata intensa di emozioni e tra i VIP si respira decisamente aria di tensione.

Fonte studi GF Vip

Lulù Selassié è visibilmente scossa: non riesce a trovare pace e perde la testa. La principessa è nominata insieme alle sue sorelle dai suoi compagni. Ovviamente una nomination ricevuta per via dei suoi comportamenti poco graditi nei confronti di Manuel. Lulù indaga e cerca delle risposte, così si dirige verso Alex. La gieffina vuole sapere se anche lui l’ha nominata.

Belli, dopo una diretta particolarmente tesa e stressante, con toni un po’ sopra le righe risponde: “Per la prima volta ho dovuto nominare delle amiche e delle persone a cui io voglio bene, per colpa del tuo comportamento, e questo ti deve essere di insegnamento”. Dopo una conferma così brutale, la ragazza se ne va nella camera blu dove si imbatte in Clarissa. Racconta così alla sorella ciò che poc’anzi Alex le ha detto.

Clarissa, però, non si scompone, in quanto non ritiene il gieffino un vero amico e che i suoi ragionamenti in effetti potrebbero essere sensati. In camera sono presenti anche Carmen e Francesca, che si uniscono alla conversazione. Le due amiche, ma anche di farle capire i suoi sbagli.

Ci sono molte cose da correggere e migliorare: “Manuel non è la persona giusta per avere questo comportamento, perché lui non ha bisogno di questo e tu lo hai capito stasera perché è arrabbiatissimo e ci sta. Perché gli hai rotto l’anima quando lui voleva semplicemente stare in pace”. Lulù scoppia a piangere, mentre entra in camera Manila che con un’abbraccio e delle dolci parole cerca di consolare la ragazza.