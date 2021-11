Le dinamiche all’interno della casa del GF vip 6 sono entrate nel vivo. Tanti flirt, tante antipatie ma soprattutto tanti colpi di scena rallegrano la settimana dei telespettatori con un doppio appuntamento, per spiare i concorrenti nella casa di Cinecittà. Di recente ad attirare l’attenzione degli spettatori sono principalmente le vicende venutesi a creare tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Fonte studi GF Vip

La principessa sembra fortemente infatuata del ragazzo che, invece, non vuole proprio saperne. Ma non finisce qui. La presenza di Lulù all’interno della casa si starebbe facendo di giorno in giorno sempre più ingombrante per Manuel, che sembra proprio non riuscire più a sopportare la ragazza. Bortuzzo dimostra questa insofferenza in più occasioni, ma di contro alcune volte assume anche atteggiamenti decisamente strani nei confronti della principessa.

In particolare, le reazioni più inaspettate sono scattate nel corso delle varie volte in cui la ragazza ha voluto mettersi a letto con Manuel. Manuel aveva iniziato a prendere le distanze da Lulù già partire da domenica scorsa. Questo atteggiamento sembrava aver reso chiare e univoche le intenzioni del nuotatore nei confronti della gieffina. Lulù, davanti a questa indifferenza, non ha smesso un secondo di ronzare intorno a Manuel.

La principessa è arrivata al punto di rimanere ai piedi del letto di Manuel quando quest’ultimo vi si è sdraiato. Bortuzzo, portato all’esasperazione, sì e tolto il microfono e si è messo il cuscino in faccia fingendo di voler dormire. La principessa allora, sconsolata, ha girato i tacchi ed è uscita dalla stanza. A quel punto Manuel si è rimesso il microfono ed ha ricominciato a scherzare tranquillamente con l’amico Aldo Montano.

Tutto questo è cambiato radicalmente la sera seguente l’ultima diretta TV. Quando, dopo la puntata, Lulù si è precipitata nel letto di Manuel, lui ha fatto l’opposto di quello che tutti si aspettavano. Il nuotatore l’ha abbracciata con calore, mentre lei gli baciava il collo. Insomma un atteggiamento decisamente ambiguo che lascia i telespettatori molto interdetti.