GF Vip: Lulù scoppia a piangere dopo la nomination di Manuel Bortuzzo. Il gieffino le ride in faccia

Nel corso della puntata di ieri, i colpi di scena al GF Vip non sono mancati. Una puntata intensa e carica di novità. Riflettori puntati sulle nomination, soprattutto su quella di Manuel Bortuzzo. Questa volta il nome non viene fatto in segreto nel confessionale, ma pubblicamente. Il gieffino ha fatto il nome di Lulù e la principessa rimane di sasso dinanzi a tale scelta.

Fonte studio GF Vip

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Manuel giustifica la sua nomination così: “Io nomino Lulù perché è l’unica persona che in questi giorni mi ha fatto stare male“. Alfonso Signorini chiede: “Lulù te l’aspettavi la nomination di Manuel?“.

La principessa, a quelle parole, scoppia in lacrime. “No, non me l’aspettavo perché io contro di lui non ho nulla. Mi viene da piangere a dirlo però purtroppo non riesco a fermarmi. Io nonostante abbia sofferto in determinate situazioni non ho mai smesso di volergli bene e non ho mai avuto una rabbia verso di lui, quindi non mi sarei mai aspettata che mi nominasse, sono sincera”.

La Selassié è ormai un fiume in piena e non trattiene più le parole: “Ti ho detto tante volte che io ho bisogno di stare qua dentro per tante situazioni che ho fuori. Quindi sinceramente non mi aspettavo questa tua nomination. Mi ferisce perché io ho dei sentimenti, ti voglio bene e tu lo sai benissimo”.

La Selassié on riesce proprio a capacitarsi della scelta del nuotatore: “Avevi altre persone da votare, quindi mi dispiace molto di questo, perché io non ti voterò mai a te. Io sono una persona buona e di cuore. Non mi piace votare una persona con cui ho avuto dei momenti intimi e privati”. In questa occasione gli innominabili erano Aldo, Carmen, Davide, Francesca, Giucas, Jessica, Miriana, Soleil Sorge e Sophie. I social si scatenano per un particolare. Durante lo sfogo di Lulù, sul volto di Manuel è apparso un sorrisetto sarcastico che non è stato gradito dai fan del reality.