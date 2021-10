Ogni anno il GF Vip, il popolare reality show condotto in maniera esemplare da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci fa scoprire nuovi personaggi. Uno dei più ammirati e anche discussi è Lulù Selassié. La principessa è subito diventata protagonista grazie alla sua tormentata relazione con Manuel Bortuzzo.

Fonte Studio GF Vip

La ragazza qualche giorno fa è stata protagonista di una reazione poco gradevole. Il giorno prima della puntata in prima serata ai concorrenti del GF Vip vengono consegnati gli abiti che dovranno indossare. Appena visto il suo la principessa ha cominciato a lamentarsi con le sorelle minacciando di non indossarlo.

“No che non me lo metto,” ha esordito la nobile: “Ma ci rendiamo conto? Se non mi ci sento è giusto che mi lamenti. A me non piace per nulla questa roba, ma non scherziamo. Io non posso rovinare la mia immagine, sentirmi io brutta, non mi sento a mio agio. Non mi piace a me, fa schifo, fa schifo”. Poi ha continuato: “Chi ha fatto l’abito si deve vergognare perché fa cag**e. Fa schifo, fa vomitare questo abito. Cambiate mestiere. I don’t care, che me ne frega a me di ‘sti sfi**ti?”.

Infine Lulù ha concluso: “Questa roba qui fa vomitare. Dovete cambiare mestiere, mi fa schifo davvero”. Un atteggiamento ed un linguaggio che di nobile in realtà ha ben poco. Dopo questa sfuriata la principessa ha svelato il contenuto della sua borsetta. All’interno ha raccontato esserci degli occhiali rosa molto amati, diversi trucchi, il fard ed elastici per capelli.

Poi ha raccontato di aver messo in borsa anche un palloncino a forma di cuore trovato dentro la casa. Questo oggetto è molto speciale perché appena possibile lo vorrebbe regalare a Manuel sebbene non sia ancora riuscita a gonfiarlo. Infine ha rivelato che nella sua borsa non può assolutamente mancare un pettine. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla consegna del palloncino.