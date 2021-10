Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto magistralmente da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, assistiamo alla nascita di nuove storie e relazioni. Anche in questa edizione il copione si è ripetuto. Protagonisti di questa stagione sono senza dubbio Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I ragazzi fin dall’inizio si sono avvicinati fino a baciarsi.

Fonte Studio GF Vip

Dopo questo periodo tra i due c’è stato un allontanamento. Manuel ha spiegato di essersi allontanato a causa della gelosia della principessa. Difatti i due per qualche settimana sono stati lontani. Oggi il colpo di scena. Manuel e Lulù sono tornati a baciarsi. Oltre a questo l’atleta ha detto alla nobile che una volta usciti dovrà raccontargli diverse cose che dentro la casa del GF Vip non può rivelarle. Il ragazzo ha detto di non poterlo fare dentro la casa non a causa delle persone ma per il contesto. Poi ha proseguito dicendo di sapere che lui non è uno che esterna molto le emozioni.

Infine ha concluso dicendo che le sue cose non vuole siano anche degli altri quindi preferisce tenerle per se. Sentite queste parole Lulù ha detto di aver capito. La principessa ha compreso che le cose private non vanno dette in questo contesto. Poi ha continuato dicendo di voler cambiare atteggiamento, di voler evitare troppe coccole e che se anche lui sarà più freddo gli piacerà comunque. Infine la ragazza si è detta sorpresa di essere stata presa per un braccio e portata nel letto. Il gieffino però alcuni giorni fa ha confessato di essere interessato a Soleil Sorge.

“Ok, sì, un interesse ce l’ho. Però non è un interesse di chissà che tipologia. Lei è una bella persona, mi piacerebbe conoscerla meglio. Sole è simpatica, mi fa stare bene ed è interessante. Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire“. Il giorno dopo l’atleta ha raccontato alla bella ragazza della sua dichiarazione ma nel mentre è arrivata Lulù interrompendo il discorso. In seguito i due hanno ripreso a parlarne insieme ad Alex Belli.

“Eravamo insieme e lui mi ha detto che nella social gli hanno chiesto una roba su di me. – ha detto Soleil – Io ero incuriosita e in quel momento è arrivata Lù. Così mi sono bloccata, mi dispiaceva per lei. Mi sono detta che sarebbe stato meglio evitare. Perché Manu mi aveva già fatto capire la domanda e la sua risposta“. Infine Manuel ha detto che non aveva smesso di parlare ma che alla domanda sul suo interesse per Soleil aveva risposto affermativamente. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.