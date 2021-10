Come ogni anno al GF Vip, il noto reality show sapientemente condotto dal grande Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, si impongono nuovi carismatici personaggi. Quest’anno ce ne sono diversi molto interessanti. E’ innegabile che tra i più affermati e seguiti ci siano le Principesse Selassié.

Fonte Studio GF Vip

La più presente sotto i riflettori di questa stagione è senz’altro Lulù. La ragazza infatti è protagonista della relazione con Manuel Bortuzzo, nonché la prima della casa del GF Vip ad aver baciato qualcuno. Nonostante il suo rapporto, spesso la nobile è triste, al punto di scoppiare in lacrime ieri sera. Il motivo del pianto è tutt’altro che scontato.

Sophie Codegoni, sembrerebbe aver confessato delle cose molto private alle donne presenti in casa con la sola eccezione delle principesse. Raffaella Fico stava per ragguagliare Lulù quando d’improvviso è intervenuta Katia Ricciarelli per fermarla. Dopo tutto questo la principessa è scoppiata in lacrime e singhiozzando ha cominciato a sfogarsi: “Io mi sento esclusa. Con tutto quello che abbiamo passato nella vita mi aspettavo un atteggiamento più comprensivo. Non voglio essere più esclusa”.

Poi ha raccontato di come Katia l’ha ammonita dicendo che la confessione di Sophie era un segreto e cosi sarebbe dovuta restare. Il tutto è nato da una domanda Raffaella Fico a Lulù: “Ma Sophie non ti ha detto nulla?” E la principessa le ha risposto: “Cosa mi dovrebbe dire Sophie?” e la Fico “Niente, comunque parla a bassa voce”.

La Ricciarelli che era vicina ha subito ripreso la bella napoletana dicendo che certi segreti non vanno detti. Dopo questo rimprovero Lulù in lacrime ha aggiunto: “Perché una di ottant’anni deve sapere tutto e io che sono una ragazzina della loro età e faccio parte del gruppo non devo sapere nulla, come se fossi un’estranea? Perché se c’è una cosa non viene detta anche a noi?” Non ci resta che attendere nuovi sviluppi

