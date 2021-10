Come tutti gli anni il GF Vip, il seguitissimo reality show condotto con sapienza dall’amatissimo Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì in prima serata, ci regala nuovi personaggi, nuovi colpi di scena e nuove storie d’amore.

Quest’anno agli onori delle cronache è salito senz’altro il rapporto tra il bello e sensibile Manuel Bortuzzo e la giovanissima nobile Lulù Selassié. I due giovani Vip, infatti, fin dall’inizio hanno dimostrato una grande complicità sfociata poi in diversi baci. Da un certo punto in poi però, la principessa ha cominciato ad avere atteggiamenti sempre più possessivi verso il giovane.

Il tutto non è passato inosservato ai moltissimi fan dei due personaggi. Ad attirare in particolar modo l’attenzione dei telespettatori, è stata una reazione a dir poco eccessiva della Principessa. Lulù infatti avrebbe cominciato a dare di matto. La sua reazione è arrivata per un motivo in realtà non particolarmente grave. Alcune fan del bel Manuel si sono appostate fuori la casa del GF Vip e hanno cominciato a gridare più volte il nome del loro beniamino.

Niente di strano, visto che episodi simili sono avvenuti molte altre volte nelle varie edizioni del reality. La principessa però, con aria molto infastidita, ha cominciato a rivendicare il possesso del gieffino. In seguito con atteggiamento iracondo è arrivata al punto di definire bambine le autrici del gesto. Ai telespettatori non è piaciuto affatto questo atteggiamento. Molti fan infatti sui social hanno definito la Lulù Selassié infantile e fastidiosa.

Gli stessi hanno poi infierito dicendo che per un Vip queste cose fanno parte del gioco e che bisogna sapersi comportare in certe situazioni mostrando maturità e self control, cosa che la principessa fa un’enorme fatica a fare. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere aggiornamenti su questa relazione.

