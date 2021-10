Come ogni anno al GF Vip, la popolare trasmissione condotta con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci riserva nuovi amori. Quest’anno i riflettori sono puntati sulla relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Fin da subito i due ragazzi hanno dimostrato un’intesa molto forte sfociata in alcuni baci.

Fonte Studio GF Vip

Con l’uscita temporanea di Aldo Montano, compagno di dormite del ragazzo, i due giovani hanno dormito insieme molte volte. Una volta rientrato il campione di scherma sono cominciati i problemi. Si era arrivati ad una soluzione di compromesso, ovvero dormire una sera con l’amico e una con Lulù. La principessa ha più volte però mostrato la sua gelosia.

In più di un’occasione infatti ha fatto presente il suo disappunto a Manuel. Nel corso dell’ultimo confronto si è spinta un po’ oltre. La Selassié infatti ha cominciato con il ribadire come rispetta i bisogni del ragazzo, i suoi spazi. Poi però ha detto che più volte avrebbe voluto dirgli delle cose, esporgli i suoi desideri ma non l’ha fatto per paura di un allontanamento. E poi ha confessato che la sera stessa avrebbe voluto dormire con lui.

Lulù ricordato dei tanti problemi vissuti e ha spiegato che se non parla sta male e di come certe volte vorrebbe abbandonare la casa dl GF Vip. Poi ha proseguito raccontando di averne parlato anche con le altre ragazze. In conclusione la richiesta di voler dormire più volte con il gieffino. Manuel ascoltato lo sfogo della principessa ha cominciato con il dire che ama la tranquillità e di essersi accorto del malessere della ragazza.

Ha raccontato di come dinamiche di questo genere gli siano già capitate in altre situazioni. Poi in maniera molto pratica si è detto convinto di dover risolvere la questione del dormire. Il giovane ha chiesto alla principessa maturità ribadendo che se lui ha voglia di dormire con Aldo Montano lo fa e basta. Infine ha concluso che ci saranno tante altre notti per dormire insieme. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi i prossimi giorni.

