La prossima edizione del GF Vip è ancora abbastanza lontana eppure la curiosità del pubblico è sempre più irrefrenabile. Sono molte le testate di gossip che cercano di riportare le indiscrezioni più attendibili riguardo al cast del reality più seguito dagli italiani.

Come i fans più affezionati certamente già sapranno, sono già annunciati i nomi delle prossime opinioniste del programma: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Inutile dire che l’esclusione da questo ruolo di Adriana Volpe ha smosso le polemiche del web.

Per quanto riguarda i concorrenti, sono davvero poche le certezze che abbiamo. I nomi sicuri per il momento sono 3: Chadia Rodriguez, Pamela Prati e George Ciupilan. Riguardo a quest’ultimo, nulla è ancora confermato dato che il conduttore Alfonso Signorini, per ora, ha solo lanciato il consueto indizio sull’identità del concorrente, tramite social.

Sono i telespettatori quelli che hanno subito indovinato il nome di George, anche se per ora non c’è stata la conferma ufficiale. Ma a fare davvero scalpore, nelle ultime ore, è la notizia che a quanto pare Lulù Selassié avrebbe scalzato Soleil Sorge.

Andiamo per ordine e cerchiamo di capire che cosa è successo. Attualmente si tratta di semplici voci e non c’è nulla di certo, ma i fans di Lulù Selassié sono sempre più convinti che forse potranno vedere la loro beniamina proprio durante la prossima edizione del reality.

Tutti i seguaci più accaniti della principessa etiope, poi, hanno lanciato un hashtag che è già diventato di tendenza su Twitter: #LULUXGFVIPPARTY. Sarà chiaro ormai che sul web si vocifera sulla possibilità che Lulù conduca il GF vip party.

Sembrava ormai praticamente certo che il ruolo fosse stato affidato a Soleil, ma stando alle ultime indiscrezioni riportate dai giornali di gossip lo stesso posto sarebbe stato offerto anche alla Selassié. Chi condurrà il programma? Questo resta una grande incognita, ma non è da escludere la possibilità che Alfonso Signorini proponga una co-conduzione tra le due.