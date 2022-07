Pamela Prati al GF Vip? L’indizio social di Alfonso Signorini non lascerebbe alcun dubbio

Non si fermano le indiscrezioni riguardo la prossima edizione del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore Alfonso Signorini è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa per un indizio che ha scatenato i fan più fedeli del reality. Stando a quanto pubblicato dal conduttore, c’è la possibilità che Pamela Prati potrebbe essere una concorrente ufficiale del programma.

Alfonso Signorini sta lavorando sodo alla prossima edizione del Grande Fratello Vip e in questi giorni sono moltissime le voci riguardo la formazione del cast. Sono molti i nomi fatti ma in queste ultime ore ce n’è uno che ha interessato moltissimo il popolo del web. Stiamo parlando di quello di Pamela Prati.

Tutto è iniziato quando il padrone di casa ha condiviso un indizio che avrebbe dovuto essere d’aiuto per scoprire uno dei concorrente ufficiali del programma. Il conduttore ha pubblicato l’immagine di un rossetto rosso al quale ha accompagnato questa didascalia:

Indizio nr 2. La seconda concorrente del GF Vip 7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?

Inutile dire che da quel momento in poi gli utenti del web si sono scatenati facendo il nome di Pamela Prati. Tutti, infatti, non hanno potuto fare a meno di ricordare la vicenda del taxi a cui generalmente si associa la showgirl.

Dopo lo scatenarsi del gossip in questione Alfonso Signorini non ha confermato né smentito la notizia. Non è certo, dunque, che Pamela Prati sia una delle concorrenti ufficiali della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia l’indizio condiviso dal direttore di ‘Chi’ sulla sua pagina social fa pensare molto i fan più fedeli del programma.

Bisogna attendere ancora un po’. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno novità riguardo la presenza di Pamela Prati come concorrente ufficiale nella prossima edizione di uno dei reality più amati di sempre.