Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip che ha sancito anche il secondo finalista di questa edizione dopo Delia Duran. In lizza al televoto c’erano Lulu Selassie, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.

Alfonso Signorini le ha invitate in studio e poi ha chiuso ufficialmente il televoto complimentandosi con il loro percorso nella casa.

Soleil è stupita per essere arrivata a ridosso della finale: “Credevo di uscire dopo poche settimane per via del mio carattere. Avevo un’immagine da stron*a e spesso vengo giudicata frettolosamente. Per meritocrazia mi auguro di essere la seconda finalista!” – dice.

Anche Katia Ricciarelli sperava di mettere mano alla finale e si prende tutto l’applauso del pubblico e l’abbraccio del conduttore. Alla fine il conduttore ha svelato il nome della seconda finalista: si tratta di Lulu Selassie.

La ragazza è apparsa molto emozionata: “Sono molto emozionata, non ci credo, è una grande sorpresa. Pensavo che sarei uscita subito, non mi aspettavo di vincere al televoto contro due donne come Soleil e Katia” – si è limitata a dire. Raggiungerà Delia Duran in finale in programma il 14 Marzo su Canale 5. Vedremo chi saranno gli altri tre che si giocheranno la vittoria finale dopo 5 mesi.

Alfonso Signorini ha commentato la scelta del pubblico complimentandosi con Lulu: “Lulù non ha avuto paura ad intraprendere una storia con un ragazzo come Manuel pur consapevole delle problematiche che si porta dietro e solo per questa storia esemplare meriterebbe tantissimo e potrebbe stare con le braccia conserte senza far nulla” – ha detto.

Anche Manuel Bortuzzo ovviamente è stato molto felice della finale raggiunta dalla sua fidanzata ed ha voluto esaltare il comportamento della sua dolce metà: “Conquistato un’Italia intera” – ha detto abbracciandosi con la sorella di Lulu Clarissa.