GF Vip, Lulù Selassié: svelata l’identità del suo ex fidanzato famoso

Le puntate del GF Vip continuano a susseguirsi in un turbinio di nuove emozioni. I concorrenti di quest’anno sono molto agguerriti ed è già chiaro al pubblico come la casa si sia divisa, tra inimicizie e complicità. I riflettori, fra i vari gieffini, continuano ad essere puntati sulla principessa Lulù Selassié. La ragazza è riuscita a rendersi protagonista del reality grazie alla sua relazione poco chiara con Manuel Bortuzzo.

L’esuberanza e l’allegria che la contraddistinguono l’hanno resa molto simpatica agli occhi del pubblico. Di recente, però, a fare scalpore è una notizia che arriva direttamente dal passato della principessa. Finalmente, le cronache rosa sono riuscite a scoprire chi sia l’ex fidanzato della ragazza. Una notizia inaspettata, che lascia i fans più affezionati a bocca aperta. Il nome di questo ragazzo è molto noto soprattutto tra i giovani.

Nessuno immaginava che due potessero essere stati insieme. A lanciare questa bomba mediatica è Tvzap, che rivela il misterioso nome dell’ex fiamma della Selassié. Ma chi è questo enigmatico ragazzo? Interviene Deianira Marzano per fare chiarezza sulla vicenda. Si tratta di un personaggio molto famoso nel mondo della musica.

L’ex fidanzato di Lulù è nientemeno che Tony Effe, membro della Dark Polo Gang, noto gruppo di artisti del panorama trap e hip hop italiano. La relazione sarebbe nata proprio nel giorno del compleanno di Lulù. Il gruppo era stato chiamato per suonare alla festa della ragazza e da lì sarebbe nata un’intesa che presto si è trasformata in una storia d’amore.

Purtroppo, non si hanno informazioni circa la loro presunta rottura, ma ci auguriamo che il padrone di casa Alfonso Signorini porterà a galla la vicenda in diretta, così da chiedere a Lulù tutti i dettagli del caso. D’altro tanto, si tratta di un personaggio decisamente in vista e la curiosità su questa nuova bomba mediatica è alle stelle.