GF Vip, lutto per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Siamo sconvolti”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro stanno vivendo un drammatico lutto. Qualche ora fa la coppia ha reso pubblica la triste notizia della prematura scomparsa di una loro fan che si è tolta la vita dopo essere stata vittima di bullismo. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati senza ombra di dubbio i protagonisti indiscussi di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La storia d’amore nata tra i due ex gieffini ha fatto sognare i moltissimi telespettatori del reality tanto che molti hanno dedicato loro una serie di fanpage.

Tra le tante pagine dedicate ai due ex concorrenti del Grande Fratello Vip c’è quella di Lindsay, una ragazza che qualche giorno fa si è tolta la vita in seguito ai continui episodi di bullismo. La notizia della prematura scomparsa della ragazza è stata resa pubblica da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro i quali si sono mostrati sui social a dir poco sconvolti.

Queste sono state le parole con cui i fan dei due ex gieffini hanno dato il triste annuncio:

Allora ragazzi ho una brutta notizia. Quella ragazza si chiama Lindsay si è tolta la vita due giorni fa per molestie scolastiche e stata lei à creare Oriele France. Adesso è morta. Ha amato molto gli Oriele e voluto condividerlo con voi. Le parole sono superflue. Lindsay amava Dany e Ori, trovava rifugio qui per allontanare il buio, almeno per un po’. Le motivazioni sono diverse dalle sue, ma anche per me gli Oriele sono e sono stati spensieratezza, tranquillità, casa. Cerchiamo di diffondere sempre il bene.