Oriana Marzoli si sfoga sui social: “Ormai mi trascuro”

Dopo aver vissuto l’esperienza alla settima edizione del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha ripreso in mano la sua quotidianità. In occasione di un’intervista, la celebre modella si è resa protagonista di alcune inedite dichiarazioni sulla sua vita privata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste più amate e popolari della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer è arrivata ad un passo dalla vittoria ma è stata sconfitta da Nikita Pelizon.

A distanza di qualche mese dalla fine del programma condotto da Alfonso Signorini, Oriana ha parlato sulla sua vita privata. Infatti, si è concessa un’intervista in un canale televisivo televisivo della Spagna. In primo luogo si è soffermata sulle critiche che riceve ogni giorno:

Leggo sciocchezze sui social.

Successivamente, l’attenzione è stata spostata su un altro argomento, ovvero la sua vita personale dopo l’avventura al Grande Fratello Vip. Attualmente, la fidanzata di Daniele Dal Moro non è in grado di vivere in Italia poiché non ha un’abitazione definitiva:

Non ho una casa fissa, questo mi provoca molto stress anche se cerco di non mostrarlo. Sono arrivata addirittura a trascurarmi completamente. Ma sono migliorata come persone e penso di essere ormai una persona con tanti sentimenti.

Tuttavia, oltre ad alcune difficoltà, ci sono anche novità positive. Pertanto, nei giorni scorsi, l’ex gieffina ha annunciato il nuovo progetto in collaborazione con Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Queste sono state le sue parole: