Nella casa del GF Vip c’è voglia di scherzare e ciò che accadrà, sarà ai danni della inconsapevole Francesca Cipriani. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Inizia una tranquilla mattinata. Ma nell’aria aleggia qualcosa di strano. Una vippona si è svegliata con la voglia di scherzare. La gieffina ha architettato il tutto per far cadere l’inconsapevole Francesca Cipriani nella trappola.

Fonte studi GF Vip

Ma senza volerlo allo scherzo hanno partecipato un po’ tutti i concorrenti del reality. Tutti i partecipanti sono caduti e con i loro commenti, in realtà, hanno fatto sì che il piano riuscisse alla perfezione. Stamattina i gieffini si sono alzati ancora molto assonnati, dato le ore piccole fatte la notte prima.

Katia Ricciarelli approfitta della situazione e vista la poca lucidità che vede nei suoi compagni, decide di mettere in atto la burla e prendere un po’ in giro Francesca. Così facendo coinvolge a loro insaputa tutti gli abitanti della casa. La cantante lirica si mette d’accordo con Alex Belli per leggere a tutti un comunicato falso, che spaventa i concorrenti.

L’attore procede: “A causa del freeze poco rispettato da Francesca, questa settimana il budget per la spesa è di 180 euro”. Ovviamente tale notizia getta nello sconforto i protagonisti, data anche la presenza delle due nuove concorrenti, quindi altre due bocche da sfamare. Tutti rimangono in un primo momento in silenzio a guardare la Cipriani.

Prende la parola Aldo che rincara la dose: “Adesso ti sequestriamo l’anello”, una piccola vendetta goliardica. Francesca è di sasso e vedendo la reazione della ragazza e di tutti gli inquilini, Alex decide di farla finita e, presa in mano la situazione, legge il vero e esatto comunicato: “Nonostante il freeze non rispettato, per la novità del tuo prossimo matrimonio, questa settimana avrete un budget di 360 euro”. La Cipriani tira un sospiro di sollievo. Questa volta se l’e scampata.