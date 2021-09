La casa del GF Vip ha finalmente riaperto i battenti e tra i concorrenti sono già nati i primi dissapori. Come accade nella maggior parte dei casi la pietra dello scandalo è il momento della nomination. Spesso durante questo cruciale attimo del reality vengono fuori gli altarini e si scoprono le inimicizie. Stavolta, però, a destare l’attenzione dei fans è stato un clamoroso dietrofront che lascia pensare ad un doppio gioco senza precedenti.

Dopo aver scoperto di essere tra i tre nominati, Andrea Casalino, all’interno della stanza blu, si confronta con le ragazze prima di andare a dormire. Il modello rivela alle sue coinquiline di essere molto spaventato all’idea di dover abbandonare la casa del GF Vip, durante la prossima diretta. A quel punto, interviene Manila Nazzaro che cerca di incoraggiare Andrea con queste parole: “Tu non esci ed è giusto che resti qui”.

Francesca Cipriani, anche lei presente nella stanza, sembra essere completamente sulla stessa lunghezza d’onda dell’ex Miss Italia. Andrea, però, è molto abbattuto. E’ convinto che Gianmaria abbia un vantaggio su di lui, dato che suscita molto interesse nei telespettatori. Quanto al terzo nominato, Nicola, Casalino rivela: “Lui ha una storia che è più forte della mia, io invece ho una storia un po’ più banale”.

“Nessuna storia è banale. Ogni storia merita rispetto ed importanza” interviene a gamba tesa la Nazzaro, che spiega come l’avere una storia meno drammatica rispetto agli altri non significa che non sia degna di rispetto. Dopodiché, Manila fa molti complimenti ad Andrea, soprattutto sulla sua personalità.

La discussione è andata avanti toccando vari argomenti, finché l’ex Miss Italia non ha pronunciato il suo incredibile cambio di opinione: “Nonostante io ti abbia nominato, devo essere sincera, io tifo per te”. Insomma, Manila avrà davvero cambiato idea sul suo coinquilino? O si tratta solamente di strategia per salvare le apparenze? Lo scopriremo certamente nei prossimi giorni.

