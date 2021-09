Manila Nazzaro difende Soleil Sorge: “Per me è…”

L'ex Miss Italia non fa mancare occasione per spendere belle parole nei confronti dell'influencer

Nella casa sta nascendo una bella amicizia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. L’ex Miss Italia si è schierata più volte con l’influencer perdonandole anche qualche colpo di testa di troppo. Manila Nazzaro ha confessato di apprezzare molto la presenza dell’influencer e la sua forte personalità nella casa. E per questo non fa mancare occasione per difenderla dalle accuse di Gianmaria e riempirla di complimenti.

“Soleil è una ragazza schietta e diretta. Quindi secondo me è stata chiara con Gianmaria quando gli ha detto che non voleva stare insieme a lui. A me Soleil piace molto, potete dire quello che volete ma per me è fighissima e voglio interagire con donne così che sono dirette” – ha detto Manila.

E ancora: “Vi dico che in confessionale mi hanno chiesto cosa penso di questa storia. Ma alla fine è giusto raccontare le nostre storie. Non si può dire “sono cavoli loro privati”, se vieni al Gf è normale che se ne parli. Vedrete che anche domani lui non riuscirà a tenere testa a Soleil”.

E in effetti aveva ragione l’ex Miss Italia visto che nel faccia a faccia ad avere la peggio è stato proprio l’imprenditore che ha minacciato anche di lasciare il gioco dopo la puntata. Gianmaria ha potuto anche visionare dalla social room cosa pensano gli italiani di lui. E la maggior parte dei commenti lo vedono un po’ troppo preoccupato alle vicende con Soleil che alle dinamiche della casa.

Ma Manila Nazzaro in queste prime settimane di sicuro si è presentata come una che non ha peli sulla lingua sempre pronta a criticare i comportamenti che non gli vanno giù. Durante un gioco dove si doveva scrivere pregi e difetti di ogni concorrente, la Nazzaro ha definito Carmen Russo noiosa. Peccato che dietro di lei c’era la stessa Russo che però ha ammesso di non essersela presa.

