In questi giorni al GF Vip, il reality show condotto con estrema capacità dall’amatissimo Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, l’argomento di discussione più in voga riguarda il tormentato rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Al riguardo ha voluto dire la sua la bella Manila Nazzaro.

Fonte Studio GF Vip

Durante una chiacchierata nella camera blu la bionda ex Miss Italia ha inveito contro la principessa affermando che anche di fronte all’evidenza la nobile non capisce. La stessa avendo ascoltato la versione di entrambi, difende apertamente il gieffino. Manuel infatti sarebbe stato chiaro secondo lei nello spiegare le sue intenzioni ma nonostante ciò la giovane non vuole capire.

Poi ha continuato dicendo che Lulù sta dando le colpe di tutto a Sophie che invece si sta comportando in maniera corretta, ha concluso. Raffaella a questo punto ha chiesto lumi sulla cosa direttamente a Manuel. Il ragazzo ha detto che Sophie è una bella ragazza ma di non voler andare oltre l’amicizia. Poi ha continuato dicendo che tra lui e Lulù tutto è nato in maniera naturale, e che alle prime avvisaglie della gelosia di quest’ultima si è allontanato.

Fonte Studio GF Vip

E’ evidente a tutti i concorrenti della casa il bisogno del ragazzo dei suoi spazi tranne alla diretta interessata che continua ad insistere peggiorando le cose. Questa giornata è stata speciale per Manila. Difatti mentre gli inquilini del GF Vip si trovavano all’esterno della casa sono arrivati degli auguri speciali per l’ex Miss Italia.

Fonte Studio GF Vip

Dall’esterno si è sentita prima la voce del compagno Lorenzo e poi la quella di suo figlio Francesco. Dopo questi messaggi tutti sono corsi ad abbracciare Manila. Infine quest’ultima ha chiesto aiuto ai compagni. Difatti tutti insieme hanno gridato “Grazie amore!” E’ stato un compleanno molto bello per la Nazzaro che si è detta felicissima.