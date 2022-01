GF Vip: Manila Nazzaro scrive una lettera a Manuel Bortuzzo

Vecchi e nuovi dissapori si fanno sentire nella casa del GF Vip. Ma qualcuno non si rassegna e prende delle decisioni per cercare di porre rimedio a qualche malumore. Stiamo parlando di Manila Nazzaro, che decide di affrontare una questione per lei importante. La gieffina si procura carta e penna e trascorre molto tempo a mettere nero su bianco i suoi sentimenti.

Fonte studio GF Vip

Ma a chi è indirizzata la lettera? È lei stessa a rivelare a Soleil Sorge il destinatario. Si tratta proprio di Manuel Bortuzzo. Manila confida: “Sto scrivendo una lettera a Manu. Prima che partisse… voglio leggerla prima di dargliela. Si è alzato un muro tra di noi e non c’è modo di parlarne quindi gli scrivo” spiega.

Soleil appoggia in pieno la decisione della sua cara amica Nazzaro. Anche lei vive questa spaccatura. Un allontanamento, quello del nuotatore, che sta facendo soffrire anche la Sorge. Il tutto coincide in maniera un po’ anomala con il ravvicinamento di Manuel a Lulù. Manila cerca così in qualche modi di porre rimedio a questa spaccatura.

Fonte studio GF Vip

La Nazzaro ha dunque argomentato ad alta voce la sua riflessione sul rapporto con Manuel Bortuzzo: “Lui ha avuto questo atteggiamento perché per lui non si può litigare per queste stupidaggini. Lui non può spendere energie per queste cose. Noi condividevamo tutto e poi c’è stata questa roba glaciale ma ho capito che lui non mi vuole parlare”.

Mentre Soleil è convinta che il comportamento del suo ormai ex amico nasca da un desiderio più nobile: “Magari con più tranquillità… io ho pensato che a lui dispiace lasciarci e attua dei meccanismi di difesa”. Certo è che qualcosa è cambiato. Il pubblico è impaziente di vedere la reazione del nuotatore quando scoprirà ciò che Manila ha scritto per lui.