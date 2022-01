Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti più amati del Grande Fratello VIP, il giovane concorrente però sembra che potrebbe lasciare presto il reality. Dopo l’annuncio del prolungamento il giovane nuotatore ha deciso di rimanere, ma ora sa avendo un crollo fisico.

È probabile che il ragazzo non arrivi alla finale del 14 marzo 2022, ma potrebbe lasciare la casa di Cinecittà molto prima. A spiegare il motivo dell’abbandono è stato il padre, Franco Bortuzzo che senza mezzi termini ha spoilerato anche la data di abbandono:

Come va? Malissimo. Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco.

Il padre si è accorto che Manuel Bortuzzo non è più lo stesso e anche il suo umore si fa sentire:

Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio. Adesso che non c’è più Aldo Montano, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile. Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella casa.

Il ragazzo recentemente è stato preso di mira anche da Katia Ricciarelli, ma per il padre non è il vero motivo dell’abbandono. Piuttosto sente la mancanza di Aldo Montano: “Katia Ricciarelli? Non è per quello… Manuel non penso sia neanche accorto della sua brutta frase. Sono proprio le dinamiche del gioco che non lo riguardano più.”