Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show presentato con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, siamo abituati a scontri tra gli abitanti della casa più spiata d’Italia. In questa edizione ce ne sono stati molti. L’ultimo in ordine di tempo ha come protagonista Manila Nazzaro e Lulù Selassié. Motivo della discussione è la scarsa collaborazione della principessa alle faccende domestiche.

Fonte Studio GF Vip

Dopo aver effettuato le prove del musical che si terrà durante la puntata, alcuni Vip si sono rilassati a letto, altri hanno cominciato a truccarsi. Un piccolo gruppo composto da Manila, Barù, Davide e Alessandro, si è ritrovato in piscina. In questo frangente l’ex Miss Italia ha cominciato a raccontare il disguido avuto con Lulù. La donna ha rivelato di esserci rimasta molto male nonostante ci sia stato un chiarimento.

Al riguardo Alessandro ha voluto dire la sua. Il gieffino ha affermato di aver capito abbastanza bene chi fa il suo dovere in casa e chi cerca sempre di fare altro. Infine l’uomo ha detto a tal proposito che non è assolutamente giusto approfittarsi delle persone. Poi ha raccontato di aver visto le due principesse Lulù e Jessica parlare. La seconda stava riprendendo la sorella spiegando che tutti l’avrebbero votata per questo suo atteggiamento poco collaborativo.

A questo punto Manila ha ripreso la parola affermando di essere stanca di questi comportamenti e che Lulù non dovrà offendersi se prenderà la sua nomination in puntata. Durante la giornata l’ex Miss ha cercato un chiarimento con Lulù dopo il battibecco riguardo l’ordine nella casa del GF Vip. Raggiunta in zona Beauty la donna ha rivelato alla principessa di esserci rimasta male dell’atteggiamento molto freddo.

Poi ha continuato che non se lo sarebbe mai aspettato da lei. Manila Nazzaro gli ha detto di non aver digerito la freddezza della nobile per il fatto che ci tiene molto a lei. Dopo queste parole Lulù si è scusata e ha abbracciato Manila. Sembrerebbe essere tutto rientrato, ma bisogna attendere la puntata per vedere cosa succederà in sede di nomination.