La nuova edizione del GF Vip continua a regalare emozioni e avvincenti colpi di scena. Nella puntata andata in onda ieri, nel momento dell’eliminazione, Manila Nazzaro è riuscita a salvarsi, ma questo non ha fatto sì che la serata si svolgesse nel migliore dei modi.

Fonte studio GF Vip

Purtroppo, in realtà la situazione sta diventando davvero difficile per la Nazzaro, che nel corso della notte si è lasciata andare ad uno sfogo disilluso e sconsolato. In effetti il percorso dell’ex Miss Italia nella casa più spiata dagli italiani è decisamente poco attivo. Nonostante il suo carattere deciso, la donna spesso non prende posizione nelle dinamiche della casa.

Come se non bastasse, Manila è stata spesso pizzicata a parlar male dei suoi coinquilini. Nonostante ciò, Manila ha passato positivamente il primo confronto col pubblico, ma ciò non è bastato. Infatti, nel corso della puntata, è scoppiata una lite che ha coinvolto Katia Ricciarelli e le principesse Selassié. In particolare, ad infastidire Katia (ma non solo lei) è stata questa frase: “Devono uscire perché sono vecchie”, in riferimento ai concorrenti più adulti del reality.

Anche Manila, che inizialmente era molto vicina alle principesse Selassié, ha deciso di allontanarsi dalle ragazze. È proprio durante la notte che la Nazzaro si sfoga, rivelando la sua opinione sulle principesse. L’ex Miss Italia non si risparmia e rivela tutto quello che pensa sulle tre gieffine. Manila non si risparmia e si lascia andare ad un giudizio molto pesante sulle Selassié: “Non siete Vip”.

Le parole della donna, nonostante fossero educate e razionali, sono sembrate decisamente sopra le righe. Sono stati molti gli utenti di Twitter che si sono scagliati aspramente contro la gieffina, a volte anche con insulti. Una reazione un po’ eccessiva, ma a tutta questa vicenda si accompagna qualcosa di positivo: finalmente Manila si è esposta in modo chiaro.