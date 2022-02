GF Vip, Manuel Bortuzzo assente in studio: “Sono positivo al Covid”

Manuel Bortuzzo spiega il motivo per il quale era assente nell'ultima puntata del GF Vip ovvero a causa della sua positività al Covid-19

Manuel Bortuzzo durante la diretta di ieri sera non era presente nello studio del GF Vip, allarmando e preoccupando tutti le persone che da più di quattro mesi lo seguono assiduamente. Diverse settimane fa l’ex gieffino ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia per tornare a casa dalla sua famiglia e per riprendere in mano la sua vita.

Nel corso delle puntate però, Manuel è sempre stato presente in studio per supportare Lulù Selassié. Tra di loro dopo le prime discussioni è nato un amore che ha stupito i telespettatori e che, sembra pronto a proseguire anche fuori dal reality.

Nella puntata di ieri ovvero il 21 febbraio, il nuotatore era assente in studio preoccupando i telespettatori e gli stessi fan che da anni lo supportano. A svelare il motivo per il quale non è potuto essere presente durante la diretta, è lo stesso Manuel all’interno del suo profilo Instagram.

Manuel Bortuzzo assente dallo studio del GF Vip

Il famoso nuotatore nella puntata di ieri era assente all’interno dello studio del Grande Fratello Vip ed è stata tanta la preoccupazione suscitata dai telespettatori. A spiegare il motivo per il quale non ha potuto essere presente in puntata è proprio Manuel Bortuzzo all’interno del suo profilo Instagram.

Quest’ultimo attraverso una storia sui social ha affermato di aver contratto il Coronavirus. Inaspettatamente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è risultato positivo al Covid-19 ed ha potuto seguire la puntata solamente da casa.

Fortunatamente Manuel sta bene e ha comunicato ai suoi fan la spiacevole notizia solamente durante la giornata di ieri. “Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata. Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo” spiega Bortuzzo.

L’ex concorrente del GF Vip infatti, è pronto a tifare con tutta la sua forza la sua fidanzata in vista della grande finale. La giovane Lulù Selassié nella puntata di venerdì si è aggiudicata un posto in finale grazie al voto dei telespettatori che hanno apprezzato il suo modo di fare e la sua grande allegria.