Manuel confessa di essere invaghito di una vicina di casa ad Aldo Montano in presenza di Lulù

Ogni anno il GF Vip, la popolare trasmissione condotta dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci fa scoprire nuovi protagonisti. In questa edizione un ruolo assolutamente di primo piano è quello di Manuel Bortuzzo. Il ragazzo già dopo poco essere entrato nella casa del GF Vip, ha cominciato ad avvicinarsi ad una ragazza Lulù Selassié.

Fonte Studio GF Vip

Dopo alcuni giorni sono cominciati gli abbracci, i baci e i due hanno cominciato a dormire insieme. Il tutto è poi finito per il manifestarsi della gelosia della nobile nei confronti del ragazzo. Il tutto è cominciato con il rientro in casa dell’amico di Manuel Aldo Montano. Sono seguite alcune dichiarazioni del gieffino in cui diceva di essere attratto da Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Dopo la chiusura in più di una occasione i ragazzi hanno parlato e sono anche arrivati ad avere discussioni aspre. Negli ultimi giorni però sembrerebbe esserci un ritorno di fiamma. Manuel e Lulù hanno ripreso a parlare, sono seguiti abbracci e si ritornati anche ai baci. Manuel però continua a parlare di altre donne. Infatti ha confessato ad Aldo di essere molto preso da Michelle, una sua vicina di casa.

Si tratterebbe di una ragazza madre di 28 anni separata da poco. Manuel ha raccontato di averla consolata dopo la separazione e di avergli anche mandato delle rose al ristorante di famiglia dove lavora. Poi ha confessato di aver allentato questo corteggiamento su consiglio di suo padre Franco. Il genitore ha detto al figlio di non mettersi in situazioni complicate e di pensare alla sua vita già molto complicata e soprattutto alla sua salute.

Tutta questa rivelazione è avvenuta alla presenza di Lulù che ha ascoltato senza far trasparire nessun tipo di sentimento. Non ci resta che vedere le prossime puntate se questa confessione possa inficiare il rapporto tra i due ragazzi.