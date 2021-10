In questa edizione del GF Vip, l’amato reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, c’è un contatto diretto tra i telespettatori e i concorrenti. Questi ultimi infatti vengono invitati a coppie nella Social Room dove risponderanno alle domande dei fan.

Ieri i due protagonisti chiamati a parlare con gli spettatori sono stati Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Allo schermidore toscano è stato chiesto quale donna gli sarebbe potuta piacere se fosse stato single. L’atleta in maniera molto diplomatica ha risposto di non avere una preferita perché non ci ha mai pensato. Poi incalzato ha concluso dicendo che ci avrebbe pensato e avrebbe risposto la prossima volta. Ben più diretta la domanda rivolta a Manuel Bortuzzo da una spettatrice riguardante Soleil Sorge.

La fan infatti ha chiesto al nuotatore se nutrisse un interesse nei confronti della bella ragazza. La risposta è stata piuttosto vaga: “Un interesse c’è. Non è un interesse di chissà che tipo. Però è una bellissima persona, la vorrei conoscere di più” ha rivelato il gieffino. Poi ha proseguito: “Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene. Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire. Però spero di non sognare più di farla fuori, perché non so come mai faccio questi incubi su di lei“ ha concluso Manuel.

In serata Sophie Codegoni ha domandato a Aldo Montano cosa avessero chiesto a Manuel Bortuzzo. L’atleta ha raccontato come il nuotatore alla domanda su un suo interesse per Soleil avrebbe risposto in maniera affermativa. Poi dei vari incubi del ragazzo con protagonista la gieffina.

Infine Aldo ha aggiunto che tra i due è nata un’amicizia o forse qualcosa di più. Senza secondi fini. Queste informazioni hanno letteralmente spiazzato la bella Sophie che è rimasta veramente senza parole. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi