Antonio Zequila non smette mai di far parlare di sé. In questi giorni l’uomo è tornato al centro del gossip dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il GF Vip e in particolar modo su una delle concorrenti, Sophie Codegoni. Oltre a ciò, l’uomo ha espresso il suo forte desiderio di poter varcare nuovamente la famosa porta rossa.

Ai microfoni di RTL 102.5 Antonio Zequila ha ricordato la sua esperienza al Grande Fratello Vip. In occasione di tale intervista, l’uomo non ha potuto fare a meno di esprimere il suo desiderio di entrare nuovamente nella casa più spiata d’Italia. Successivamente, Antonio Zequila ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Sophie Codegoni.

Riguardo il suo ritorno nella casa del GF Vip, Antonio Zequila ha dichiarato:

Potrebbe essere carino e simpatico tornare, magari con Aristide Malnati. Saremmo i fratelli Capone. Non lo so se ci sarò, ma posso dire che sono un appassionato di reality e il mio destino è nelle mani di Alfonso Signorini.

Uno dei motivi per cui l’uomo vorrebbe tornare a varcare la famosa porta rossa è senza ombra di dubbio una delle concorrenti di questa nuova edizione, Sophie Codegoni. Riguardo l’ex tronista di Uomini e Donne Antonio Zequila ha dichiarato:

Quale donna ha attirato la mia attenzione? Sophie Codegoni. Devo dire che è molto carina, muove molto l’ormone. Non posso vivere senza l’amore: io sono un Capricorno ascendente Scorpione, come potrei stare senza passione?

Dopo aver espresso il suo parere nei confronti di Sophie, Antonio Zequila ha poi rivolto delle critiche parole alle principesse Selassié.

A riguardo, dunque, l’ex concorrente del GF Vip ha dichiarato: