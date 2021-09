GF Vip, Manuel Bortuzzo, confessione intima: “Vi spiego, li sotto funziona tutto”

Sono da poco iniziate le puntate della nuova stagione del reality più spiato d’Italia. Parliamo del GF Vip. I partecipanti di quest’anno hanno già creato dinamiche scoppiettanti. I telespettatori seguono con passione i due appuntamenti settimanali, che Alfonso Signorini dirige. Si accendono i riflettori su Manuel Bortuzzo, il 22enne che in seguito a un gravissimo incidente nel 2019, è rimasto infermo sulla sedia a rotelle.

Si era ben capito che la simpatia, l’autoironia e la tenacia sono tratti che contraddistinguono il ragazzo. Il pubblico sta cominciando a conoscerlo e ad apprezzarlo sempre di più. Manuel non ama autocommiserarsi, si racconta con molta spontaneità. Un argomento in particolare lo fa sorridere e arriva così a spiegare, ai suoi amici, una parte della sua sfera intima. Bortuzzo sta cominciando a instaurare un rapporto molto particolare con la principessa Lulù.

Con i suoi compagni di viaggio, all’interno della casa del GF Vip, nella notte, il ragazzo si lascia andare a delle confidenze molto personali. L’argomento è incentrato sul come funziona per lui lì sotto. Come spiega il diretto interessato, le gambe sono insensibili, come morte : “La sensibilità non c’è più. Non sento niente. I peli e le unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre”.

Poi sorridendo e con un pizzico di ironia aggiunge: “Insomma , lì sotto però funziona tutto, Scusate eh”. Le sue dichiarazioni sono accompagnate da una fragorosa risata dei suoi coinquilini, tutti intenti ad ascoltare il suo racconto. Un vero campione di autoironia. Per riassumere la situazione, Manuel fa chiaramente intendere che la sua sfera intima non ha subito alcun tipo di cambiamento.

Che Bortuzzo sia decisamente incline alla battuta, si era già capito qualche giorno fa, quando in giardino Lulù gli chiede: “Le urla provenienti dalle dall’esterno della casa sono indirizzate a te?”. Lui scherzando risponde : “Vabbè se senti quattro colpi di pistola sono per me” lasciando di stucco la principessa.

