Lulù Selassiè, baci e coccole di primo mattino a Manuel Bortuzzo. La coppia sempre più affiatata

Le edizioni del GF Vip sono molto spesso teatro di nuovi amori. Basta vedere in passato Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser, o Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò con Andrea Zenga, Clizia Incorvaia con Paolo Ciavarro. Insomma tantissime coppie nate sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia che resistono anche fuori le mura di Cinecittà.

Fonte: Mediaset

In questa nuova edizione del GF Vip a 10 giorni dalla partenza iniziano ad esserci i primi avvicinamenti. Soprattutto tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassiè. I due giorno dopo giorno si stanno avvicinando sempre di più. Nelle ultime ore i segnali si sono fatti sempre più concreti. Ieri in mattinata la bella Lulù appena sveglia è andata subito a salutare Manuel. Nel farlo la ragazza si è lasciata andare a qualche tenera effusione, abbracciandolo e accarezzandolo in ogni modo possibile.

Fonte: Mediaset

E’ evidente ormai che tra i due c’è del tenero. Continuano a cercarsi nella casa. Ad Alfonso Signorini che in trasmissione ha indagato sulla relazione Manuel Bortuzzo ha risposto così: “Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto. Ci siamo trovati molto su questo”. La principessa Lulù Selassiè in confessionale invece ha dichiarato: “Manuel per me è importante”.

E ieri in piscina è scoccato anche il primo bacio dopo una serie di abbracci passionali. Un amore approvato anche dagli altri coinquilini della casa. Aldo Montano e Alex Belli si sono detti molto contenti così come Katia Ricciarelli che ha dichiarato di essere felicissima per la nascita di questa coppia nella casa.

Fonte: Mediaset

Manuel è davvero uno dei personaggi più apprezzati in questo momento in casa al GF Vip ma anche all’esterno. Sin dall’inizio è stato dato come il favorito per la vittoria finale. Al di là della sua condizione, Manuel si sta mettendo in mostra per il suo carattere mite e dolce.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: