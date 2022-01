Nel corso dell’ultima diretta del GF VIP abbiamo assistito a una sorpresa tutta dedicata a Manuel Bortuzzo. In passerella, per dare manforte al gieffino, arriva proprio lui: Kevin Bortuzzo, il fratellino piccolo, di appena 15 anni, del nuotatore. A Capodanno Manuel aveva dato un triste annuncio a tutti i coinquilini della casa.

Fonte studio GF Vip

Il nuotatore voleva abbandonare il gioco. Una notizia confermata anche dal papà, che aveva dato qualche spiegazione in più. Manuel per motivi di salute voleva tornare a casa. Per fortuna le cose sono andate diversamente e oggi il GF Vip decide di dare una carica di energia al gieffino.

Arriva il supporto del fratellino minore a cui è davvero molto legato, nonostante la loro differenza di età. Kevin racconta la sua grande passione per il nuoto, ereditata da quello che per lui è il suo maestro di vita, Manuel. Il fratello minore si emoziona fino alle lacrime e lo riempie di complimenti. Decanta il suo splendido carattere la sua forza e anche la sua bellezza. Un incontro incorniciato dall’amore, quello puro e vero.

Fonte studio GF Vip

Un unione fraterna che fa commuovere anche Alfonso Signorini. Manuel e suo fratello hanno un legame speciale. Sono in simbiosi, insieme alle altre due sorelle Jennifer e Michelle. Una famiglia molto unita in cui non c’è bisogno di molte parole per comprendere le necessità dell’altro. La loro mamma, Rossella Corona, ha raccontato in una recente intervista al settimanale Chi: “Si conoscono molto bene e si supportano anche da lontano. Dall’incidente sono ancora più responsabilizzati e hanno concentrato parte delle energie su Manuel”.

Anche nell’ambito sportivo, condividono la stessa passione per il nuoto. Ma questa è stata una scelta anche degli altri membri della famiglia. Kevin dichiara di non aver perso neanche un momento dell’avventura che il fratello sta vivendo nella casa del GF Vip. Il fratello minore mostra sempre il suo sostegno e la sua stima, anche tramite social, per Manuel. Spesso posta foto e dediche molto belle.