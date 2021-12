Ogni anno al GF Vip, il noto reality show condotto con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha offerto delle belle storie d’amore tra i concorrenti. Questa edizione non fa eccezione. Protagonisti sono Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due ragazzi hanno mostrato una certa vicinanza già poco dopo l’ingresso nella casa del GF Vip.

Fonte Studio GF Vip

Pian piano il rapporto è diventato sempre più stretto e sono arrivati gli abbracci e i baci. Dopo un periodo bello però sono arrivate le prime nubi. Infatti Manuel ha cominciato ad accusare Lulù di essere troppo invadente e gelosa. Da quel momento il bel ragazzo ha allontanato la nobile in maniera che sembrava definitiva per diverse settimane. Negli ultimi giorni la svolta.

Complice un massaggio al lato B di Lulù, i due si sono riavvicinati moltissimo. Durante il periodo di lontananza Manuel ha capito che la principessa conta tanto per lui e quindi ha esternato il suo amore per lei. Lulù ovviamente è quasi impazzita dalla gioia. La produzione gli ha fatto trascorrere una notte nella Love Boat. Manuel ha dedicato a Lulù la canzone “La stella più fragile dell’universo” di Ultimo.

Durante questa nottata i due hanno mangiato, scherzato, si sono fatti delle coccole. Importante è stato un brindisi dedicato al futuro insieme. Infine il ragazzo non ha perso occasione per dire alla ragazza che la ama. Ma ha fatto di più, l’ha anche scritto in un bigliettino. Molti telespettatori hanno visto positivamente il ritorno di fiamma tra i due definendoli belli e innamorati.

Non tutti però. Secondo alcuni infatti Manuel Bortuzzo si sarebbe riavvicinato a Lulù Selassié solo perché nel giro di non molto potrebbe lasciare la casa. Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire se veramente è tornato l’amore tra i due oppure se si è trattato solo di strategia.