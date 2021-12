GF Vip: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella Love Boat passano da “ti amo” al terrore

Ogni anno al GF Vip, il famosissimo reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo assistito alla nascita di nuovi amori. In questa edizione la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è finita più volte sotto i riflettori. Già dall’inizio i due giovani hanno mostrato un certo feeling.

Fonte Studio GF Vip

Difatti dopo pochi giorni si sono avvicinati molto e sono cominciati gli abbracci. Dopo poco tempo sono arrivati i baci ma anche i primi screzi. Manuel ha incominciato ad allontanare la principessa a causa della sua gelosia. Negli ultimi giorni una svolta inaspettata. Il gieffino ha rivelato il suo amore per la nobile. Ai due piccioncini è stata concessa una notte all’interno della Love Boat.

Lulù e Manuel hanno trascorso una bellissima serata, fatta di abbracci risate, tenerezze e parole importanti. La serata è cominciata con il ragazzo che suonava al pianoforte una romantica canzone di Ultimo. Appena dopo i due sono tornati nella casa per cambiarsi e la principessa ha indossato un abitino nero molto ardito. In quel frangente Manuel ha affermato che la serata sarebbe stata bollente ma non per la temperatura.

La ragazza ha avuto molte attenzioni per il gieffino chiedendogli anche riuscisse a salire sul letto. Il giovane l’ha rassicurata dicendo di riuscire a farlo senza problemi. Dopo questo episodio i ragazzi hanno brindato alla loro prima serata nella Love Boat. Manuel in questo frangente ha detto a Lulù di amarla e lo ha anche scritto su un bigliettino. La ragazza dal canto suo ha confermato di provare lo stesso sentimento.

Ad un certo punto la principessa ha visto un insetto e terrorizzata ha affermato di avere grande paura di questi animali. Si trattava di una mosca, ma la nobile credeva fosse un ragno e ha più volte invitato Manuel ad ammazzarlo. Il giovane però si è rifiutato di farlo. Dopo Lulù Selassié ha affermato che l’insetto era vivo e che camminava ancora. Manuel con la sua ironia ha affermato “beato lui!”. Dopo questo siparietto i ragazzi si sono dati alle coccole sotto le coperte.