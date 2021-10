Come ogni anno al GF Vip, l’amato reality show condotto magistralmente da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci offre personaggi molto apprezzati. Quest’anno i riflettori sono sempre più spesso puntati su Manuel Bortuzzo. Il ragazzo è stato vittima nel 2019 di una sparatoria finendo sulla sedia a rotelle per la lesione della colonna vertebrale.

Fonte Studio GF Vip

Il giovane è protagonista fin dall’inizio dell’ormai tormentata storia con la principessa Lulù Selassié. Negli ultimi giorni i fan si sono incuriositi anche per un’altra sua particolarità, il suo abbigliamento fashion e le sue camicie nello specifico. Il gieffino in più di un’occasione ha affermato di indossare mise piuttosto costose. Questa passione gli è valsa la definizione di più stiloso dall’esperto conduttore del GF Vip.

Riguardo questo argomento, sta facendo il giro del web il video in cui Lulù e il bel Manuel si scambiano alcuni baci. La nobile in un eccesso di passione si aggrappa con foga alla camicia del ragazzo, viene ripresa dall’atleta che la prega di desistere e che quella camicia costa tantissimo. Tutto vero perché quella vistosa camicia, a maniche lunghe viola con fiori colorati, è in vendita da Etro sul web costa circa 275 euro.

Il gieffino ha sfoggiato diversi abiti molto chic. Ha cominciato con lo smoking di Armani indossato la sera dell’ingresso nella casa, per poi proseguire con una camicia veramente bella e particolare. La stessa è nera con fulmini e saette rosa, e un grande cuore sul petto, maniche corte di Prada.

Questo capo è tutt’altro che economico in quanto sul web il prezzo è di circa 750 euro. Manuel in definitiva sicuramente concorre per lo scettro di icona fashion della casa. Non ci resta che vedere le prossime puntate per vedere altri particolari e bellissimi abiti.